Масштабный детский турнир по футболу прошел в Астане

В Астане подошел к концу очередной розыгрыш детского футбольного турнира "Jusan Своя Лига", организатором которого традиционно является профессиональный клуб SD Family при поддержке Jusan Bank. В субботу определились победители во всех четырех возрастных категориях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Своя лига" проводится среди команд четырех возрастных групп - 2007-08, 2009-10, 2011-12 и 2013-14 годов рождения. Все финальные встречи прошли в спорткомплексе при Евразийском национальном университете. Сразу по окончании финалов прошла официальная церемония награждения победителей и призеров.

В возрастной категории 2013-14 не было равных команде "Эверест". В финале триумфаторы обыграли соперников из Footninja, а бронза досталась футболистам "Достара". Лучшим игроком был назван Самат Алим из "Эвереста".

В турнире среди команд 2011-12 годов рождения кубок достался также воспитанникам "Эвереста". Серебро взяли игроки Royal, а бронзу - футболисты СДЮСШОР. Главная индивидуальная награда вновь покорилась футболисту "Эвереста" - Нурмухаммеду Лесбеку.

В двух других возрастных категориях сильнейшими были уже игроки "Целинограда". Среди детей 2009-10 годов рождения в финале они обыграли "Достык". Третье место досталось SD Family. Лучшим игроком был признан Максим Калашников из "Целинограда".

Наиболее драматичным выдался финал среди старших ребят 2007-08 годов рождения. В нем схлестнулись игроки SD Family и футбольного клуба "Целиноград". Победу в зубодробительном противостоянии одержали воспитанники "Целинограда" - 5:2, хотя именно их соперники изначально повели в счете.

Бронза в этой возрастной категории досталась игрокам "Сантоса". Лучшим игроком был назван капитан и лидер "Целинограда" - 15-летний Нурали Амангельды. Сразу после вручения кубка и индивидуальных наград он поделился своими эмоциями от победы:

В первую очередь испытываю чувство радости. Хотел бы поблагодарить команду, тренеров за то, что верили. В первом круге мы проиграли этой команде (SD Family), но взяли реванш в финале, достойно победили!

Нурали рассказал, что за "Целиноград" он играет с 11 лет. Его цель - стать профессиональным футболистом. Он мечтает об игре за сборную Казахстана и мадридский "Реал". Вдобавок он отметил значимость проведения подобных турниров: "Мне очень приятно принимать участие в таких хороших турнирах. Все прошло достойно. Это развивает детей, укрепляет их любовь к футболу. Думаю, такой подход поможет в развитии спорта в целом", - заключил он.

Также итоги соревнования, которое длилось больше месяца, подвел руководитель турнира, представитель SD Family Даниил Пичкарев. По его словам, "Jusan Своя Лига" отличается от других турниров своим серьезным подходом во всех направлениях. Это единственный детский турнир, который не только стабильно проводится несколько раз в год, но и активно обсуждается в соцсетях. У "Своей Лиги" есть официальный аккаунт в Instagram, на YouTube-канале транслируются все матчи и публикуются влоги, также активно работают фотографы, радующие детей и их родителей свежими фотоотчетами.

Даниил ответил на наши вопросы касательно проведения "Jusan Своей Лиги" и развития футбола в стране.

- Какой интерес у SD Family в проведении "Jusan Своей Лиги"?

- Главные цели нашей команды - развитие футбола и популяризация спорта в стране в целом. "Своя Лига" - это ежегодный проект, именно наш, который мы организовываем и благодаря которому дети получают возможность продемонстрировать свое мастерство, развиваться и прогрессировать.

- Сколько команд участвовало в турнире? Есть ли приблизительное количество участников?

- В этом турнире участвовало 30 команд. Приблизительное количество участников - около 600 детей. Все они получили игровую практику.

- Все команды из Астаны или же были ребята из других городов?

- Именно в этот раз ввиду продолжающейся учебы детей в школе было принято решение задействовать только столичные команды. 30 команд из Астаны, выступающие в четырех возрастных категориях. Мы очень рады, что смогли вновь организовать такой турнир. Также не могу не отметить, что мы очень благодарны нашему партнеру Jusan Bank! Мы очень рады сотрудничать с ними! Как говорят в самом Jusan Bank: возможности для всех, возможности для тебя.

Фото: "Jusan Своя Лига"©️