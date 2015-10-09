Конфликт с тренером выдавил звезду из МЮ: Роналду вмешался

Похоже, время Алехандро Гарначо в "Манчестер Юнайтед" подходит к концу, передают Vesti.kz.

По информации The Independent, клуб обозначил четкую цену на вингера - 70 миллионов фунтов (4,8 миллиарда тенге). И хотя аргентинец еще молод, его отношения с главным тренером Рубеном Аморимом стремительно испортились: наставник больше не рассчитывает на 20-летнего футболиста.

Интерес к Гарначо уже проявили "Челси", "Астон Вилла", "Наполи", "Атлетико" и "Байер".

Роналду требует Гарначо в "Аль-Наср"

Однако в тени этих европейских гигантов зреет куда более громкая история - с участием Криштиану Роналду.

Легендарный португалец, не скрывающий стремления побеждать и в следующем сезоне, выдвинул условие для продления контракта с "Аль-Насром": он хочет, чтобы клуб подписал именно Гарначо. Это не просто прихоть звезды, а стратегический ход.

Саудовцы, провалив попытку переманить Луиса Диаса из "Ливерпуля", переключились на аргентинского таланта.

И если сделка состоится, "Юнайтед" не только получит солидную сумму для продолжения перестройки команды под стиль Аморима, но и избавится от игрока, утратившего доверие тренера.

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Напомним, что главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выразил свое мнение о лидере команды и главной звезде - Лионеле Месси.