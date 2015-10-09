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Конфликт с тренером выдавил звезду из МЮ: Роналду вмешался

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Конфликт с тренером выдавил звезду из МЮ: Роналду вмешался ©instagram.com/portugal

Похоже, время Алехандро Гарначо в "Манчестер Юнайтед" подходит к концу, передают Vesti.kz.

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Похоже, время Алехандро Гарначо в "Манчестер Юнайтед" подходит к концу, передают Vesti.kz.

По информации The Independent, клуб обозначил четкую цену на вингера - 70 миллионов фунтов (4,8 миллиарда тенге). И хотя аргентинец еще молод, его отношения с главным тренером Рубеном Аморимом стремительно испортились: наставник больше не рассчитывает на 20-летнего футболиста. 

Интерес к Гарначо уже проявили "Челси", "Астон Вилла", "Наполи", "Атлетико" и "Байер".

Роналду требует Гарначо в "Аль-Наср"

Однако в тени этих европейских гигантов зреет куда более громкая история - с участием Криштиану Роналду.

Легендарный португалец, не скрывающий стремления побеждать и в следующем сезоне, выдвинул условие для продления контракта с "Аль-Насром": он хочет, чтобы клуб подписал именно Гарначо. Это не просто прихоть звезды, а стратегический ход.

Саудовцы, провалив попытку переманить Луиса Диаса из "Ливерпуля", переключились на аргентинского таланта.

И если сделка состоится, "Юнайтед" не только получит солидную сумму для продолжения перестройки команды под стиль Аморима, но и избавится от игрока, утратившего доверие тренера.


Хаби Алонсо исключил 20-летнего таланта из "Реала"

Напомним, что главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выразил свое мнение о лидере команды и главной звезде - Лионеле Месси.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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