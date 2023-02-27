Казахстанский тренер в драматичном матче выиграл 8-й трофей для европейского клуба

"Жальгирис", который возглавляет казахстанский тренер Владимир Чебурин, стал обладателем Суперкубка Литвы, сообщают Vesti.kz.

В драматичном матче вильнюсский клуб обыграл "Кауно Жальгирис". Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На 89-й минуте Арни Вильхьялмссон вывел "Жальгирис" вперед, а на 92-й минуте Хабьер Арруабаррена Аусменди провел ответный гол.

Победитель противостояния определился в серии послематчевых пенальти. Ее лучше исполнили футболисты "Жальгириса" - 3:2.

Таким образом клуб из Вильнюса в восьмой раз в своей истории завоевал этот почетный трофей.

57-летний Чебурин тренирует "Жальгирис" с 2021-го, этот клуб он привел к чемпионству в сезонах 2021 и 2022, а также помог ему стать обладателем Кубка страны.

В Литве еще возглавлял "Круоя" и "Судуву". С последней командой выигрывал чемпионство в 2017, 2018 и 2019 годах.

На родине работал в кокшетауском "Окжетпесе" и карагандинском "Шахтере".