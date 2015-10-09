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"Интер Майами" с Месси остановили: подробности матча

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"Интер Майами" с Месси остановили: подробности матча ©x.com/intermiamicf

"Интер Майами" с Лионелем Месси в составе на выезде сыграл вничью с "Чикаго Файр" - матч завершился без забитых мячей (0:0) в рамках регулярного чемпионата МЛС, передают Vesti.kz.

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"Интер Майами" с Лионелем Месси в составе на выезде сыграл вничью с "Чикаго Файр" - матч завершился без забитых мячей (0:0) в рамках регулярного чемпионата МЛС, передают Vesti.kz.

Месси вышел на поле с первых минут и отыграл до финального свистка.

После этой встречи "Интер Майами" занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 15 очков. "Чикаго Файр" располагается на восьмой строчке с 12 баллами.

На счету аргентинца 42 гола и 23 результативные передачи в 46 матчах за американский клуб, в который он перешел в 2023 году.

Ранее Месси выбрал, в каком клубе будет играть, а новый Месси за 28 миллиардов отказал "Барселоне" и сотворил историю в АПЛ.

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Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
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Барселона
Барселона
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Месси Лионель США Футбол

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