"Интер Майами" с Месси остановили: подробности матча

"Интер Майами" с Лионелем Месси в составе на выезде сыграл вничью с "Чикаго Файр" - матч завершился без забитых мячей (0:0) в рамках регулярного чемпионата МЛС, передают Vesti.kz.

Месси вышел на поле с первых минут и отыграл до финального свистка.

После этой встречи "Интер Майами" занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 15 очков. "Чикаго Файр" располагается на восьмой строчке с 12 баллами.

На счету аргентинца 42 гола и 23 результативные передачи в 46 матчах за американский клуб, в который он перешел в 2023 году.

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