Худший тренер: наставник "Челси" побил антирекорд

Новости спорта Футбол
Сегодня 17:54
Грэм Поттер © instagram.com/chelseafc

Английского специалиста Грэма Поттера назвали худшим тренером "Челси" в эру Премьер-лиги, передают Vesti.kz.

В субботу "Челси" под руководством Поттера проиграл аутсайдеру Премьер-лиги "Саутгемптону". Это шестое поражение Грэма Поттера в 17 играх. Из этих матчей только пять были победными. Клубу удалось одержать только две победы в последних 14 матчах чемпионата.

Как пишет The Sun, это оставляет его с плачевным процентом побед всего в 29,4 процента - ниже, чем у любого другого тренера за время пребывания "Челси" в Премьер-лиге.

Другие "неудачные" тренеры "Челси" - Рафа Бенитес, Луис Фелипе Сколари и Андре-Вильяс Боаш - за время своего пребывания у руля продемонстрировали более высокий процент побед.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2 Манчестер Сити 24 16 4 4 60-24 52
3 Манчестер Юнайтед 24 15 4 5 41-28 49
4 Тоттенхэм Хотспур 24 13 3 8 44-35 42
5 Ньюкасл Юнайтед 23 10 11 2 35-15 41
6 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
7 Брайтон энд Хов Альбион 22 10 5 7 39-29 35
8 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
9 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10 Челси 23 8 7 8 23-23 31
11 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12 Кристал Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13 Ноттингем Форест 23 6 7 10 18-38 25
14 Лестер Сити 23 7 3 13 36-41 24
15 Вулверхэмптон Уондерерс 23 6 5 12 17-32 23
16 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
17 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 19-29 20
19 Лидс Юнайтед 23 4 7 12 28-39 19
20 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18

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