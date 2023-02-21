Английского специалиста Грэма Поттера назвали худшим тренером "Челси" в эру Премьер-лиги, передают Vesti.kz.

В субботу "Челси" под руководством Поттера проиграл аутсайдеру Премьер-лиги "Саутгемптону". Это шестое поражение Грэма Поттера в 17 играх. Из этих матчей только пять были победными. Клубу удалось одержать только две победы в последних 14 матчах чемпионата.

Как пишет The Sun, это оставляет его с плачевным процентом побед всего в 29,4 процента - ниже, чем у любого другого тренера за время пребывания "Челси" в Премьер-лиге.

Другие "неудачные" тренеры "Челси" - Рафа Бенитес, Луис Фелипе Сколари и Андре-Вильяс Боаш - за время своего пребывания у руля продемонстрировали более высокий процент побед.