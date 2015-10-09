Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол
Сегодня 13:26
 

Гвардиола передумал и закрыл двери в "Сити" главному таланту "Реала"

  Комментарии

©ФК "Реал" Мадрид

Ситуация вокруг вингера Родриго Гоэса в мадридском "Реале" всё больше напоминает тупик, передают Vesti.kz

Гвардиола следил за бразильцем, но его будущее в "Сити" под вопросом

Ещё недавно бразильский форвард считался одним из ключевых игроков мадридцев, но травма и потеря формы серьёзно повлияли на его позиции в составе. При Хаби Алонсо он уже не выглядит незаменимым, а конкуренция в атаке только растёт.

Многие ожидали, что выходом для игрока станет переход в "Манчестер Сити". Пеп Гвардиола давно симпатизировал Родриго, а скауты английского клуба следили за ним несколько лет.


Незаменимых не бывает

Однако, как сообщает Defensa Сentral, "Сити" окончательно снял его кандидатуру с повестки. Клуб готовит долгосрочный контракт до 2031 года для другого бразильца – Савиньо, и на позиции Родриго теперь ставка делается именно на него.

Таким образом, для Родриго дверь в Манчестер закрылась. "Реал" пока не собирается расставаться с игроком, но очевидно, что его статус в команде изменился. Теперь бразильцу предстоит либо доказать Алонсо свою необходимость, либо искать новые направления для продолжения карьеры – но точно не в "Сити". Отметим, что футболист оценивается в 90 миллионов евро.


Алонсо отказался от звезды "Реала" за 180 миллионов и нашёл ему замену

Напомним, что кроме "Сити", интерес к Родриго проявил и ПСЖ, предложив за бразильца довольно солидную сумму

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
5 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
9 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
10 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
12 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 6 1 3 2 4-5 6
16 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
18 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
1 октября 00:00   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Бенфика
Бенфика
(Лиссабон)
