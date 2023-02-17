В Австралии разгорелся скандал с участием юных футболистов

Юных футболистов шести-семи лет заставляли надевать радужные майки в австралийском Мельбурне, чтобы участвовать в матче A-лиги футбольного клуба "Мельбурн Виктори", иначе их не допустили бы к игре, сообщает Metro.

В регистрационной форме к матчу указано, что при заполнении родители соглашаются на то, что дети будут носить одежду цветов флага нетрадиционной сексуальной ориентации.

Этот факт вызвал недовольство у некоторых фанатов и родителей.

Один из родителей заявил, что данная форма вынуждает детей заниматься "социальными и культурными вопросами", к которым их не следует допускать.

"Очень тревожно, что "Мельбурн Виктори" обязывает шестилетних детей продвигать такую рекламу", - отметил он.

В "Мельбурн Виктори" ответили, что детей не заставляли надевать футболки, если они этого не хотели.