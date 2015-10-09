"Аль-Наср" Роналду решил забрать у "Барселоны" ещё одного игрока

Руководство клуба "Аль-Наср" рассматривает возможность подписания испанского полузащитника Марка Берналя, одного из ведущих талантов академии "Барселоны" Ла Масия, в рамках категории игроков-молодёжи. Регистрация игроков этой группы завершается 23 сентября, передают Vesti.kz со ссылкой на Оkaz.

Кто такой Марк Берналь

Берналь, рост которого составляет 1,91 м и который играет на позиции опорного полузащитника, считается одним из сильнейших представителей своего поколения в "Барселоне". Он выделяется умением отбирать мячи, начинать атаки из глубины поля, демонстрирует спокойствие при передачах и обладает высокой физической подготовкой.

Усиление состава и стратегия клуба

Подписание Берналя станет частью стратегии "Аль-Насра" по усилению состава молодыми талантами на фоне жёсткой конкуренции между клубами Саудовской Аравии за перспективных игроков со всего мира, особенно с учётом приближения закрытия регистрации для этой возрастной категории.

Напомним, ранее "Аль-Наср", в котором главной звездой является португалец Криштиану Роналду, подписал другого игрока "Барселоны" — защитника Иньиго Мартинеса.