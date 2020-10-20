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"Хотели платить 100 долларов и поселили в бордель". Белорусский вратарь вспомнил нечеловеческие условия в "Иртыше"

Павлодарский клуб снялся с КПЛ после двух туров.

"Хотели платить 100 долларов и поселили в бордель". Белорусский вратарь вспомнил нечеловеческие условия в "Иртыше"
Сергей Черник. Фото: ФК БАТЭ ©
Новости спорта Футбол
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Экс-голкипер "Нанси", БАТЭ и сборной Беларуси Сергей Черник, выступавший в начале года за павлодарский "Иртыш" в интервью программе "Спорт-кадр" вспомнил о нечеловеческих условиях в казахстанском клубе.

Черник подписал контракт с павлодарцами в конце декабря 2019 года. Затем клуб сыграл два матча в КПЛ, после чего, чемпионата остановили из-за карантина.

- 11 мая разрешили тренироваться, а буквально через неделю, к нам пришли и сказали, что команды не будет. Соответственно, страна закрыта, хотелось урегулировать все юридические вопросы, чтобы безболезненно уехать из Казахстана. Ни клуб, ни федерация, почему-то не шли нам навстречу, не могли объяснить, что нам делать чтобы беспрепятственно уехать. С помощью посольства я прорабатывал варианты, чуть ли не уехать на грузовозе. Просто сесть и поехать, 3,5 тысячи километров, потому что находиться там уже не было возможности, - рассказал Черник.

Как рассказал голкипер он получил всего одну зарплату за все время в "Иртыше".

- Я подписал контракт 28 декабря. За все это время получил всего одну зарплату, за январь. Кроме того, что клуб снялся с чемпионата, нас хотели посадить на 100 долларов зарплаты. Но этого не удалось, потому что мы отказались подписывать бумаги, ни один клуб Казахстана на такое не пошел. Да были урезания зарплаты, все футболисты были готовы пойти на диалог, но этого не произошло, - сказал бывший игрок павлодарцев.

По его словам, заключительные дни в команде, футболисты находились в нечеловеческих условиях.

- В клубе создали нечеловеческие условия. Нас выселили с базы, переселили, не побоюсь этого слова, в бордель, где по этажу бегали девушки легкого поведения, ОМОН устраивал облавы. Пришлось натерпеться. Слава богу, что был организован рейс, на котором я благополучно вернулся домой, - вспомнил Черник.

Напомним,  что "Иртыш" снялся с чемпионата Казахстана в мае из-за долгов. Клуб признали банкротом и он прекратил свое существование. Черник же в сентябре 2020 года подписал контракт с белорусской "Городеей".

 

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Метки:
КПЛ-2020 Иртыш ФК

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