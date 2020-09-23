Экс-вратарь "Иртыша" с опытом игры во Франции нашел новый клуб

Бывший вратарь павлодарского "Иртыша" Сергей Черник
продолжит карьеру на родине, где подписал контракт с "Городеей"
, сообщает официальный сайт
белорусского клуба.
В новой команде он будет выступать под 32-м номером.
Черник провел в чемпионатах Беларуси 170 матчей, выступал за гродненский "Неман", борисовский БАТЭ. Чемпион Беларуси (2014, 2015), обладатель Суперкубка Беларуси (2015, 2016), обладатель Кубка Беларуси сезона-2014/2015.
Также в 2015 году 32-летний голкипер стал обладателем рекордной "сухой серии" чемпионатов Беларуси - не пропускал в десяти стартовых матчах подряд, а с учетом предыдущего сезона серия достигла 1072 минут.
В 2013, 2015 годах признавался лучшим вратарем чемпионата Беларуси.
В сборной Беларуси дебютировал 15 ноября 2013 года в товарищеском матче со сборной Албании в Анталье (0:0) и с тех пор провел за "белокрылых" 19 матчей.
Также он имеет опыт игры во Франции, где 44 матча провел за "Нанси".
В сезоне 2020 года сыграл два матча за казахстанский "Иртыш", который в мае снялся
с чемпионата из-за финансовых проблем.
"Городея", сыграв 24 тура, занимает предпоследнее, 15-е место. Следующий матч чемпионата команда проведет на своем поле со "Славией" 26 сентября.
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