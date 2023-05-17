С воссозданием области Абай летом 2022 года началось долгожданное возрождение одного из самых титулованных клубов страны - семейского "Елимая". Jusan сыграл в этом немаловажную роль, став одним из партнеров футбольного клуба.

Зарождение футбольных традиций в Казахстане началось именно в Абайской области, и после наступления независимости именно "Елимай" вошел в число лидирующих клубов страны. В 90-е годы команда трижды завоевала чемпионство и представляла Казахстан в международных турнирах.

Клуб уже тогда воплощал в себе правильный баланс с точки зрения формирования коллектива - развитие собственной молодежи и привлечение сильных легионеров. Ведь именно в "Елимае" выросло целое поколение знаковых для казахстанского футбола игроков в лице Андрея Карповича, Самата Смакова, Андрея Богомолова и Данияра Муканова. В тот же период "Елимай" первым из казахстанских клубов пригласил бразильских футболистов, что для нашего чемпионата в тот период было крайне нетипично.

Тогда клуб принимал современные и новые для рынка решения, в том же ритме действует и нынешний "Елимай", развиваясь не только в рамках спортивного блока. Так, совместно с Jusan проводится активная работа по позиционированию клуба и, в частности, разработана новая платежная карта болельщика с возможностью получения бонусов.

Однако никто не забывает и о главном - результатах и грамотном управлении команды "Елимай". Отрадно, что в клубе чтут традиции, которые сейчас воплощают упомянутые Самат Смакова (в качестве тренера) и Андрей Богомолов (он является спортивным директором). Им удалось органично укомплектовать состав и при этом учесть, что перед клубом поставлены высокие задачи. Сочетание молодых воспитанников с опытными легионерами приносит результат и побуждает болельщиков переживать за команду вдвойне.

Старт "Елимая" в первой лиге вышел очень позитивным и вдохновляющим, и уже сейчас очевидно, что клуб обладает потенциалом непросто для выступления в высшем дивизионе, но и в будущем для борьбы за высокие позиции.

За пару месяцев "Елимай" собрал боеспособный коллектив, который одержал шесть побед в семи матчах первой лиги и возглавил турнирную таблицу. Кроме того, команда привлекла шесть тысяч болельщиков на дебютную игру сезона - подобная посещаемость является ориентиром даже для клубов высшего дивизиона.

"Елимай" стал примером того, как находясь даже в условиях первой лиги можно быть привлекательными для аудитории, прогрессировать на всех участках работы клуба и быть достойными большой футбольной истории города Семей.

Именно поэтому для Банка это не только маркетинговое вложение, но и возможность популяризации спорта в стране, и бренд Jusan уже получил признание футбольного сообщества.