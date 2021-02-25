Воспитанник "Кайрата" выбрал новый клуб

В разное время вызывался в юношеские и молодежную сборные Казахстана.

Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Вчера 23:55

23-летний вратарь Олег Грубов находится в расположении футбольного клуба "Экибастуз" из первой казахстанской лиги, сообщает KazFootball.kz.

Грубов - воспитанник "Кайрата", начинал свою карьеру в 2015 году в дублирующем составе алматинского клуба. В 2017-м дебютировал в премьер-лиге за "желто-черных". Сыграл один матч и пропустил один мяч.

Также выступал за "Кыран" и "Кызыл-Жар СК". В 2020 году не сыграл ни одного матча. Прежде привлекался к играм за юношеские и молодежную сборные Казахстана.

Напомним, что "Экибастуз" завершил сезон 2020 года на пятом месте в конференции 1.
 

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Казахстан(футбол) Первая лига
0
Вчера 23:55
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