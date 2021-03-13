Стала известна дата старта первой лиги Казахстана по футболу

Старт чемпионата Казахстана по футболу среди команд первой лиги запланирован на 3 апреля, сообщает Meta-ratings.kz.

В текущем сезоне примут участие 12 команд. При этом столичный СДЮСШОР №8, в прошлом сезоне дебютировавший в первой лиге, еще не теряет надежды заявиться на сезон.

Из числа прошлогодних участников четыре команды пошли на повышение, а "Жетысу Б" прекратил свое существование.

Пополнили же дивизион: "Окжетпес" из КПЛ и три клуба из второй лиги – "Игилик", "Аксу" и "Кызыл-Жар СК М".

15 марта начнется заявочная кампания для клубов этого дивизиона.