Смаков не будет главным тренером возрожденного "Елимая"

Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
16 февраля 18:29
©ФК "Ордабасы"

Экс-капитан сборной Казахстана Самат Смаков не сможет быть главным тренером возрожденного "Елимая" в течение сезона 2023 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причина - отсутствие категории PRO, необходимой по регламенту первой лиги, где будет выступать клуб из Семея.

С большой долей вероятности в качестве главного тренера будет заявлен экс-главный тренер "Жетысу" и "Жениса" Ринат Алюетов, работающий в штабе клуба.

Напомним, что в октябре прошлого года главным тренером "Елимая" был назначен Смаков. Тогда же ПФЛК допустил клуб к лицензированию для участия в первой лиге сезона-2023.

"Елимай" прежнего образца трижды становился чемпионом Казахстана (1994, 1995, 1998). Также клуб из Семея в 1995 году выиграл Кубок страны.

При этом возрожденный клуб не является правопреемником старой команды.

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Метки:
Смаков Самат Первая лига Казахстана

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