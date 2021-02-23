Пойдет по пути "Иртыша"? В "Окжетпесе" выявили многомиллионные долги

Клуб в этом сезоне должен играть в первой лиге.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Вчера 18:28

В ФК "Окжетпес" выявлены долги на 500 миллионов тенге, сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана". Аудит провела ревизионная комиссия.

Отмечается, что нынешнее руководство кокшетауского клуба к ним никакого отношения не имеет, но именно ему предстоит решать проблему. 

Если в ближайшее время "Окжетпес" не решит свои финансовые проблемы, есть риск, что команда не сможет заявиться даже на турнир первой лиги и повторит участь павлодарского "Иртыша", который в прошлом году из-за выявленных долгов отказался от участия в чемпионате Казахстана по футболу в связи с невозможностью исполнения финансовых и спортивных обязательств.

Напомним, что "Окжетпес" вылетел в первую лигу по итогам КПЛ-2020.

Метки:
КПЛ Первая лига Казахстана Иртыш ФК Окжетпес ФК Межсезонье в КПЛ
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Вчера 18:28
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