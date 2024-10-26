"Окжетпес" чемпион, "Улытау" на повышение – как завершилась 1ХВЕТ QFL Первая лига

В День Республики завершился сезон 1ХВЕТ QFL Первой лиги, по итогам которого чемпионом стал ФК "Окжетпес". Церемония награждения победителя состоялась накануне в г. Кокшетау. Серебряные медали завоевал ФК "Улытау", а бронзовым призером стал ФК "Каспий".

Кокшетауский "Окжетпес" в заключительном 30-м туре разгромил "Кайсар Жас" со счетом 5:0 и в пятый раз в своей истории завоевал "золото". Всего, подопечные Андрея Ферапонтова в турнире одержали 20 побед, трижды сыграли вничью и 5 раз уступили соперникам. Также "синегорцы" набрали 63 очка, забили 61 гол и отметились самой крепкой обороной, пропустив за сезон всего 16 мячей.

Между тем, серебряный призер турнира – жезказганский "Улытау" стал самой результативной командой. Им удалось поразить ворота соперников 69 раз, однако с 60-ю очками команда заняла второе место. Покер Шынгыса Флюка в последнем домашнем матче против SD Family позволил клубу в дебютный сезон сенсационно завоевать призовое место. Подопечные Ивана Азовского одержали 19 побед, трижды сыграли вничью и 6 раз проиграли соперникам. Кроме того, 37-летний нападающий клуба Жасулан Молдакараев, забив 19 мячей стал лучшим бомбардиром турнира.

Таким образом, "Окжетпес" и "Улытау" получили право выступить в Премьер-лиге в следующем сезоне. Розыгрыш 1ХВЕТ QFL Первой лиги отличился плотностью в турнирной таблице команд-претендентов на чемпионство, а интрига по распределению призовых мест и путевок в высший дивизион сохранялась до последнего тура. Кроме того, в соревновании выступали только казахстанские футболисты, а все матчи впервые транслировались в эфире трех отечественных телеканалов и на различных платформах.

"Безусловно, хорошая организация турнира состоялась при поддержке титульного партнера - компании 1ХВЕТ. Выражаю благодарность нашим партнерам и всем клубам, которые показали невероятную борьбу. Конечно же, благодарю дорогих болельщиков, которые весь сезон поддерживали футболистов", - написал на своей странице в Instagram президент Qazaqstan Football League Гани Кайназаров.

Матчи 1ХВЕТ QFL Первой лиги вызвали интерес у любителей казахстанского футбола. Игры с 4 апреля по 25 октября посетили более 132 тысяч зрителей. Всего в турнире принимали участие 16 команд из 13 регионов республики, которые порадовали болельщиков 666 забитыми мячами. Аутсайдером сезона стал ФК "Арыс" (Туркестанская обл.), который заняв 15-е место отправился в QFL Вторую лигу.

Напомним, титульным партнером турнира на 2024-2026 годы стала букмекерская компания 1ХВЕТ.

ФОТО: QFL©