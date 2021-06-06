Атакентский "Махтаарал" объявил о назначении 44-летнего казахстанского специалиста Константина Горовенко на пост главного тренера, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

На посту главного тренера молодой специалист сменил Вахида Масудова, под руководством которого "Махтаарал" начинал нынешний сезон. После семи сыгранных туров атакентский клуб идет на втором месте в первой лиге, уступая только "Кырану".

Горовенко тренерскую карьеру начинал ассистентом главного тренера "Сункара", где проработал три сезона. Также трудился в молодежных командах "Кайрата", а под его руководством фарм-клуб алматинцев стал бронзовым призером первой лиги-2017 в своем дебютном сезоне. После этого Горовенко с 2018 по 2020 год тренировал "Жетысу Б", с которым в сезоне-2019 занял пятое место в первой лиге.

В июне минувшего года специалист возглавил карагандинский "Шахтер". При нем команда сыграла 18 матчей, одержав восемь побед, пять матчей завершились вничью и еще в пяти потерпела поражения. По итогам сезона "Шахтер" занял четвертое место и получил путевку в еврокубки.

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