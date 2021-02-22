Казахстанский футболист перейдет в старейший клуб России

Игрок выступал за юношескую и молодежную сборные.

Владимир Воменко. Фото: ФК "Экибастуз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Вчера 14:51

Казахстанский полузащитник Владимир Воменко в ближайшее время планирует перейти в российский клуб "Знамя Труда" из Орехово-Зуево, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ожидается, что вскоре 25-летний футболист прибудет в расположение команды второй лиги.

Ранее воспитанник павлодарской школы футбола защищал цвета родного "Иртыша", "Шахтера", "Шахтер-Булата" и "Атырау". Последним клубом Воменко был "Экибастуз", за который полузащитник в сезоне-2020 сыграл девять матчей в первой лиге и сделал две голевые передачи.

Также Воменко играл за молодежную и юношескую (до 19 лет) сборные Казахстана.

"Знамя Труда" считается старейшим клубом в России. Он был основан в 1909 году. Наивысшим его достижением является выход в финал Кубка СССР 1962 года.

В настоящее время команда из Московской области выступает в первенстве ПФЛ, в зоне "Запад".

Метки:
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Казахстан(футбол) Первая лига
0
Вчера 14:51
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