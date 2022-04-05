 Ox19PJEQbpgF8Pr2CvzzVlt8xpN5Icx2gA42YcLn
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Прямая трансляция боя Головкин - Мурата Задай вопрос Шавкату Рахмонову
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Автор:

Как Жалмукан деградировал: от голов в еврокубках и вызова в сборную до игры в первой лиге

Как Жалмукан деградировал: от голов в еврокубках и вызова в сборную до игры в первой лиге
©ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига

Одним из новичков "Кайсара" перед стартом сезона в первой лиге Казахстана по футболу стал некогда талантливый нападающий Дидар Жалмукан. Теперь футболист, имеющий за плечами еврокубковый опыт, будет помогать "волкам" вернуться в высший дивизион. Корреспондент Vesti.kz - о том, как Жалмукан в 25 лет оказался за пределами премьер-лиги.

Кажется, что Жалмукан уже давно известен казахстанским футбольным болельщикам, но, несмотря на это, он все еще относительно молод. Это объясняется тем, что Дидар уже в 18 лет считался настоящим вундеркиндом и будущим футбола всей страны.

В 2014 году нападающий дебютировал в высшем дивизионе, и на тот момент ему было как раз 18. Уже во второй встрече в рамках премьер-лиги он поразил ворота алматинского "Кайрата", принеся родному "Актобе" победу.

В 2015-м он дебютировал и в еврокубках, спустя год забил первый гол на континентальных соревнованиях, поразив цель в противостоянии с венгерским МТК. И уже в 20 лет Жалмукан выводил "Актобе" на поле с капитанской повязкой.

В сезоне-2016 он забил семь мячей в 31 матче во всех турнирах и по окончании кампании принял решение перебраться в "Астану". Возможно, что именно этот шаг стал главной ошибкой Дидара, последствия которой он "расхлебывает" по сей день.

В столице были большая конкуренция и высокие требования от руководства и тренерского штаба. Жалмукана выпускали практически во всех матчах, но в основном на замену в последние 10-15 минут. В итоге в 19 матчах в футболке "сине-желтых" он забил три мяча и раздал столько же ассистов. 

Как Жалмукан деградировал: от голов в еврокубках и вызова в сборную до игры в первой лиге. Фото 1

Далее "Астана" отдавала Дидара в аренду в "Тобол", "Актобе" и "Атырау". Суммарно в этих командах он провел 26 официальных встреч, не забив ни гола. Зато отличился шестью голевыми передачами. Но былого уровня уже не стало.

В 2019-м он остался в "Астане", но и это не пошло на руку все еще молодому футболисту. За весь сезон он отыграл в премьер-лиге всего шесть игр и лишь в одной из них отличился с хорошей стороны. В матче с "Таразом" (5:0) в августе он оформил дубль, забив один из мячей ударом через себя. Получше он себя проявил в первой лиге за дублирующий состав "Астаны". В семи матчах он оформил 5+2.

В сезоне-2020 его выпускали почаще, но два гола в 13 матчах все равно никого не устраивали. Поэтому в начале 2021 года он отправился на просмотр в родной "Актобе" и впоследствии остался там. 

Но даже возвращение домой не реанимировало карьеру Жалмукана. Красивой истории не получилось, и даже вышло так, что третий период в "Актобе" поставил жирный крест на Дидаре. В 26 матчах он забил два мяча и отметился одним ассистом. Настолько плохой статистики от него не ожидал никто.

Психологически Жалмукану тоже было нелегко. Болельщики постоянно напоминали о "былом Дидаре", а тренировавший клуб Вахид Масудов во время одного из матчей "напихал" футболисту матом, и это попало в эфир телетрансляции.

Как Жалмукан деградировал: от голов в еврокубках и вызова в сборную до игры в первой лиге. Фото 2

В прошедшее межсезонье, судя по всему, Жалмукану не удалось найти новый клуб из премьер-лиги. Уезжать заграницу, показав себя очень слабо на родине, тоже не было смысла. Поэтому Дидар решился на переход в команду, выступающую в первой лиге.

"Кайсар" в прошлом сезоне занял предпоследнее место в турнирной таблице и вылетел во второй по значимости дивизион страны. Теперь Жалмукан, чья трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро, станет самым дорогостоящим футболистом команды.

Пойдет ли на пользу Дидару такая вынужденная мера - вопрос открытый. Здесь только два варианта. Либо нападающий, у которого 12 матчей и три гола за молодежную сборную Казахстана, реабилитируется и вернет себе прежнюю уверенность, либо это станет последним огоньком в карьере Жалмукана.

Отметим, что Жалмукан также вызывался в главную сборную страны. Дважды он оставался на скамейке запасных, но дебютировать за национальную дружину так и не успел.

Всего на уровне премьер-лиги Жалмукан провел 143 матча, забил 20 голов и раздал 16 голевых передач.

Напомним, что сезон-2022 в первой лиге стартует уже в ближайший понедельник, 11 апреля.

Фото: ФК "Астана" (1), ФК "Актобе" (2)©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10
2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10
3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8
4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7
5 Атырау 4 2 1 1 4-3 7
6 Астана 4 2 0 2 4-4 6
7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5
8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4
9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4
10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4
11 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3
12 Акжайык 3 0 1 2 0-3 1
13 Туран 3 0 1 2 0-4 1
14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол Первая лига Казахстана Кайсар ФК Сборная РК по футболу КПЛ Актобе ФК Астана ФК Тобол ФК Атырау ФК Масудов Вахид

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 11:47
Первая лига
Воспитанник "Кайрата" нашел новый клуб Воспитанник "Кайрата" нашел новый клуб
Сегодня , 11:30
Первая лига
Как Жалмукан деградировал: от голов в еврокубках и вызова в сборную до игры в первой лиге Как Жалмукан деградировал: от голов в еврокубках и вызова в сборную до игры в первой лиге
18 марта, 12:10
Первая лига
Клуб первой лиги подписал экс-игроков "Тобола" и "Рубина" Клуб первой лиги подписал экс-игроков "Тобола" и "Рубина"
2 марта, 16:31
Первая лига
Воспитанник "Оле Бразил" присоединился к новому клубу Воспитанник "Оле Бразил" присоединился к новому клубу
12 февраля, 21:45
Первая лига
Клуб КПЛ одержал первую победу с новым тренером Клуб КПЛ одержал первую победу с новым тренером
4 февраля, 20:29
Первая лига
Зарубежный клуб объявил о переходе 22-летнего казахстанца Зарубежный клуб объявил о переходе 22-летнего казахстанца
3 февраля, 15:24
Первая лига
Казахстанский футболист подписал контракт с испанским клубом Казахстанский футболист подписал контракт с испанским клубом
1 февраля, 11:43
Первая лига
Неудачник КПЛ-2021 озвучил бюджет и планы на предстоящий сезон Неудачник КПЛ-2021 озвучил бюджет и планы на предстоящий сезон
30 января, 11:30
Первая лига
Бывший хавбек "Кайрата" прибыл на просмотр в другой клуб Бывший хавбек "Кайрата" прибыл на просмотр в другой клуб
17 января, 23:15
Первая лига
"Жетысу" после вылета из КПЛ начал сбор без директора и главного тренера "Жетысу" после вылета из КПЛ начал сбор без директора и главного тренера
13 января, 16:32
Первая лига
Клуб КПЛ могут не допустить к чемпионату. Подробности Клуб КПЛ могут не допустить к чемпионату. Подробности
4 января, 09:59
Первая лига
Европейский клуб подписал нападающего из чемпионата Казахстана Европейский клуб подписал нападающего из чемпионата Казахстана
2 января, 21:05
Первая лига
"Кайсар" после вылета из КПЛ расстался с двумя легионерами "Кайсар" после вылета из КПЛ расстался с двумя легионерами
30 декабря, 15:58
Первая лига
Дебютант КПЛ определился с будущим 20-летнего казахстанца. В прошлом сезоне он играл в России Дебютант КПЛ определился с будущим 20-летнего казахстанца. В прошлом сезоне он играл в России
27 декабря, 14:59
Первая лига
"Кайсар" назначил нового главного тренера "Кайсар" назначил нового главного тренера
26 декабря, 22:04
Первая лига
Ветеран казахстанского футбола завершил карьеру Ветеран казахстанского футбола завершил карьеру
23 декабря, 22:02
Первая лига
Привел "Тобол" к золоту, гремел в ЛЧ и выиграл Кубок. Как молодые казахстанские тренеры дебютировали в КПЛ Привел "Тобол" к золоту, гремел в ЛЧ и выиграл Кубок. Как молодые казахстанские тренеры дебютировали в КПЛ
23 декабря, 21:05
Первая лига
Футболист сборной Казахстана ведет переговоры с новым клубом Футболист сборной Казахстана ведет переговоры с новым клубом
22 декабря, 13:53
Первая лига
"Кайсар" лишится своего лидера после вылета в первую лигу. Им интересуются клубы КПЛ "Кайсар" лишится своего лидера после вылета в первую лигу. Им интересуются клубы КПЛ
20 декабря, 15:20
Первая лига
Лучший бомбардир первой лиги заинтересовал "Актобе" Лучший бомбардир первой лиги заинтересовал "Актобе"
17 декабря, 20:47
Первая лига
"Жетысу" после вылета в первую лигу выбрал нового тренера "Жетысу" после вылета в первую лигу выбрал нового тренера
16 декабря, 21:04
Первая лига
Дмитрий Огай может возглавить неудачника КПЛ-2021 Дмитрий Огай может возглавить неудачника КПЛ-2021
15 декабря, 18:43
Первая лига
Форвард европейской сборной покинул казахстанский клуб Форвард европейской сборной покинул казахстанский клуб
15 декабря, 14:33
Первая лига
"Атырау" выбрал нового тренера: Горовенко вернул "Шахтер" в еврокубки и вывел команду в КПЛ "Атырау" выбрал нового тренера: Горовенко вернул "Шахтер" в еврокубки и вывел команду в КПЛ
10 декабря, 20:56
Первая лига
Форвард с 21 голом. Представлена символическая сборная первой лиги Казахстана сезона-2021 Форвард с 21 голом. Представлена символическая сборная первой лиги Казахстана сезона-2021
7 декабря, 17:58
Первая лига
"Кайсар" после вылета из КПЛ может вернуть уволенного за провал тренера "Кайсар" после вылета из КПЛ может вернуть уволенного за провал тренера
6 декабря, 15:45
Первая лига
Форвард молодежной сборной Казахстана отказал клубам КПЛ Форвард молодежной сборной Казахстана отказал клубам КПЛ
2 декабря, 21:18
Первая лига
"Денег стало меньше, но околофутбольной грязи не убавилось". Российский агент оценил КПЛ-2021 "Денег стало меньше, но околофутбольной грязи не убавилось". Российский агент оценил КПЛ-2021
24 ноября, 15:18
Первая лига
Дебютант КПЛ уволил весь тренерский штаб Дебютант КПЛ уволил весь тренерский штаб
19 ноября, 22:18
Первая лига
Дебютант КПЛ-2022 назначил нового директора Дебютант КПЛ-2022 назначил нового директора

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus