Экс-нападающий сборной Казахстана нашел новый клуб

Бывший нападающий сборной Казахстана Сергей Гридин и защитник Ерболат Рустемов перешли в "Жетысу", сообщает KazFootball.kz.

35-летний Гридин имеет в своем активе имеет 13 матчей за национальную команду, в которых забил два мяча. На клубном уровне с 2005 по 2016 годы выступал за "Цесну", "Каспий", "Алма-Ату", "Жетысу", "Тобол", "Астану", "Шахтер", "Актобе", "Атырау", "Ордабасы", "Окжетпес", "Акжайык", "Кызыл-Жар" и латвийский "Спартак". В 2016 году приостановил карьеру, и возобновил лишь в этом году, подписав контракт с дебютантом Второй лиги "Хан-Тенгри", в составе которого отыграл 11 матчей и забил шесть мячей. Гридин заявлен под номером "9".

27-летний Рустемов - воспитанник кызылординского футбола. Начинал карьеру в молодежной команде "Кайсара", после чего защищал цвета таких клубов, как "Байконур" и "Акжайык". Последние полтора года выступал за "Махтаарал" - 35 матчей, три гола и один ассист. Рустемов заявлен под номером "6".

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