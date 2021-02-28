Банкротства не будет. Стало известно, когда вылетевший из КПЛ клуб получит финансирование

Ранее была информация о долгах свыше 500 миллионов.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Вчера 22:37

Кокшетауский "Окжетпес" в ближайшее время планирует рассчитаться по долгам с футболистами и тренерами, сообщает корреспондент Vesti.kz. Финансирование в клуб поступит в первой половине марта.

Ранее выходила информация о долгах клуба, которые составляют свыше 500 миллионов тенге. Бывшие и действующие игроки "Окжетпеса", а также экс-тренеры написали жалобу на клуб в Палату по разрешению споров Казахстанской федерации футбола.

Напомним, по итогам КПЛ-2020 "Окжетпес" вылетел из высшего дивизиона и в новом сезоне выступит в первой лиге.

Метки:
КПЛ-2021 Первая лига Казахстана Окжетпес ФК
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Вчера 22:37
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