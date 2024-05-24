Звездной фигуристке из России разрешили выступать за Казахстан

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала разрешение на переход Софьи Самоделкиной в состав Национальной федерации фигурного катания Казахстана, передает Vesti.kz.

В августе 2023 года Софья получила новый паспорт, тогда же она начала процесс перехода. Отметим, что весь прошлый сезон Самоделкина пропустила.

"По информации источника, ФФККР дала разрешение в четверг. Фигуристка сможет представлять Казахстан на международных турнирах со следующего сезона", - сообщает издание "РИА Новости Спорт".

Отмечается, что мама фигуристки подтвердила, что Софья получила право выступать за сборную Казахстана.

Добавим, что 17-летняя девушка является мастером спорта России. Она серебряный призер Гран-при, а также победитель мемориала Дениса Тена среди юниоров. Также на ее счету медали чемпионатов и кубков России.