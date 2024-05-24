В России объяснили переход звездной фигуристки в сборную Казахстана

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова прокомментировала переход Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана, передают Vesti.kz.

В августе 2023 года Самоделкина приняла гражданство Казахстана. Она отмечала, что готова выступать за другую страну ради возможности бороться за награды на крупнейших международных стартах.

"Было понятно, что она перейдет в Казахстан. Это лишь вопрос времени. На мой взгляд, у нее больше шансов пробиться там в сборную, чем у нас, поскольку в России большая конкуренция и фигуристки ищут варианты для дальнейшего развития карьеры", - сказала Радионова "СЭ".

Самоделкина является серебряным призером первенства России среди юниоров (2022), победителем финала Кубка страны среди юниоров (2020). В 2022 году она выиграла пятый этап "Гран-при России", а также завоевала серебро на втором этапе.

Ранее свое мнение по этому поводу высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, подробности - здесь.