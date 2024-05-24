Известна реакция Авербуха на переход россиянки под флаг Казахстана

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик программ Илья Авербух прокомментировал переход Софьи Самоделкиной под флаг Казахстана, передают Vesti.kz.
Ранее федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Самоделкиной представлять сборную Казахстана.
"Я не знаю, в какой форме сейчас находится Софья Самоделкина, потому что уже два года ее никто не видел на льду. У нас сейчас в женском одиночном катании есть огромное количество талантливых девушек и между ними идет сильнейшая конкуренция. Пожелаю Софье удачи, пусть все спортсменки катаются", - приводит слова Авербуха РИА Новости.
Самоделкина - серебряный призер Гран-при среди юниоров в Словении (2021), серебряный призер первенства России среди юниоров (2022), победитель финала Кубка России среди юниоров (2020), победитель Мемориала Дениса Тена (2021) в соревнованиях юниоров, серебряный призер II этапа Гран-при России "Бархатный сезон" (2022), победитель V этапа Гран-при России "Волжский пируэт" (2022). Мастер спорта России.
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