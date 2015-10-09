"Я все еще ребенок": казахстанец о медали ЧМ-2025

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров посредством соцсетей прокомментировал свой успех на чемпионате мира-2025 в Бостоне, передают Vesti.kz.

Он выиграл серебро, тогда как золото взял американец Илья Малинин, а бронзовым призером стал японец Юма Кагияма.

"Мне кажется, я все еще ребенок - рамок нет", - написал Шайдоров в Instagram.

Шайдоров может похвастаться внушительной коллекцией наград. В 2025 году он стал чемпионом Четырех континентов и бронзовым призером Азиатских игр. Ранее фигурист дважды поднимался на пьедестал почета на этапе Гран-при в Китае, завоевав серебро в 2024 году и бронзу в 2023-м. Кроме того, он пятикратный чемпион Казахстана (2020–2024) и обладатель серебряной медали юниорского чемпионата мира-2022.