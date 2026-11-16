Самоделкина сотворила историю и установила рекорд

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина добилась исторического достижения на этапе Гран-при в США, сообщают Vesti.kz.

19-летняя спортсменка первой среди представительниц Казахстана успешно исполнила тройной аксель на официальных соревнованиях. Кроме того, ей удалось установить лучший результат сезона в произвольной программе.

После короткой программы Самоделкина занимала лишь 11-е место. Однако в следующем выступлении казахстанка заметно прибавила и получила за произвольную программу 137,56 балла - лучший показатель в текущем сезоне.

По итогам двух программ Софья набрала 198,59 балла и заняла пятое место. Победу одержала японка Ами Накаи с результатом 236,81 балла.

Примечательно, что решение включить тройной аксель в программу фигуристка приняла непосредственно перед выступлением. Изначально она не планировала исполнять этот сложнейший элемент.

"Сегодня утром, во время тренировки перед выступлением, я вообще не планировала исполнять тройной аксель. Я просто спросила Рафаэля (Арутюняна, тренера): "Как думаешь, может, попробуем?" Он ответил: "Я поддерживаю твоё решение, но если ты будешь исполнять тройной аксель, не забывай о следующих элементах своей программы". И в итоге я показала действительно хорошее выступление. Раньше я ни разу не пробовала исполнять произвольную программу, именно эту произвольную программу, с тройным акселем. Так что сегодня я впервые исполнила её с этим элементом, причём чисто", - рассказала Самоделкина после проката.

Благодаря пятому месту на американском этапе Гран-при казахстанка также вошла в десятку сильнейших фигуристок мирового рейтинга. Следующее выступление Самоделкиной запланировано на 26 декабря в Алматы, где она выйдет на лёд Almaty Arena.