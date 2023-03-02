Проблемы с алкоголем и ампутации. Как известный российский фигурист борется за свою жизнь

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Сегодня 13:55
©instagram.com/romankostomarovkrs

Известный российский фигурист Роман Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии в одной из московских клиник. Vesti.kz решили чуть подробнее рассказать о текущем состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду.

Как пишут российские СМИ, с 29 декабря по 7 января Костомаров был задействован в шоу "Волшебник страны Оз", а затем участвовал в проекте "Зима в Подмосковье". А уже 10 января угодил в реанимацию с пневмонией, его сразу подключили к ИВЛ и к аппарату ЭКМО. На фоне тяжелой формы пневмонии у него начался сепсис, распространившийся сперва на нижние конечности, а потом добрался до рук.

Ходили разговоры, что фигуристу пришлось ампутировать ступни обеих ног, а также удалили пальцы на руках и даже кисти. При этом врачи особо ничего не комментируют. Хотя была информация, что Костомаров перенес два инсульта, а еще у него поражены легкие и четверть мозга.

Насколько они достоверны, судить трудно, поскольку семья фигуриста также хранит молчание.

Некоторые источники, ссылаясь на слова Оксаны Домниной, супруги Костомарова, сообщали, что спортсмен потом сам обо всем расскажет, а пока что он продолжает бороться за свою жизнь.

Между тем эстрадная певица Анна Семенович, которая когда-то каталась с Костомаровым в паре, рассказала Popcake.tv, что у Романа были проблемы с алкоголем. По ее воспоминаниям, он мог прийти на тренировку пьяным и неадекватно вести себя. Например, мог уронить ее во время поддержки или даже ударить.

Теперь фанаты фигуриста предполагают, что алкоголь, вероятно, ослабил иммунитет фигуриста, из-за чего он и оказался сейчас в таком состоянии.

Как бы то ни было, Семенович пожелала фигуристу здоровья, побороть этот недуг и выйти из больницы.

Добавим, что Костомаров в паре с Татьяной Навкой выигрывал золото Олимпиады-2006 в Турине. После победы на этих играх они приняли решение завершить спортивную карьеру.

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Метки:
Фигурное катание

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