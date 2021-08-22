Первая олимпийская чемпионка Украины отказалась от гражданства

Украинская фигуристка, первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл заявила, что отказывается от украинского гражданства, сообщает агентство "Р-Спорт".

"Конституция Украины гласит, что в Украине разрешено только единственное гражданство. Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", - написала она в своем Instagram.

Также Баюл отметила, что больше ничего никому не доказывает, однако не пояснила, что это значит.

Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она завоевала золото в фигурном катании на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере. Спортсменка уже много лет живет в США и имеет гражданство этой страны.

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