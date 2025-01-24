Казахстанский фигурист прояснил вопрос о своем происхождении

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров ответил на вопрос о своем происхождении, передают Vesti.kz.

В конце 2024 года после успеха на Гран-при некоторые СМИ написали о его российском происхождении.

"Я родился, жил и живу в Алматы, большое количество времени провожу в Казахстане, в своем любимом городе. Я очень рад, что у меня есть возможность тренироваться под руководством Олега Евгеньевича Урманова, который мне уделяет большое количество времени. Но начинал я кататься в одном из ТРЦ, где начинали многие фигуристы, в том числе и Денис Тен. Там был один из самых первых катков в Казахстане. Я много времени проводил в России, тренировался на сборах, но в последнее время появились сложности, так что больше времени сейчас тренируюсь в Алматы. Я видел эту версию, но считаю, что это было не совсем уважительно ко мне", - приводит его слова Sport+.

20-летний Шайдоров выступает в одиночном катании. Является серебряным (2024) и бронзовым (2023) призером Гран-при Китая, чемпионом Казахстана (2020, 2021, 2022, 2023, 2024), участником чемпионата мира (2021, 2023) и серебряным призером чемпионата мира среди юниоров (2022).

На Универсиаде-2025 в Турине он занял четвертое место.