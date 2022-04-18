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У Казахстана новая звезда: Шайдоров в 17 лет сотворил историю и заслужил похвалу от МОК

У Казахстана новая звезда: Шайдоров в 17 лет сотворил историю и заслужил похвалу от МОК
©Isu.org
Новости спорта Зимние виды спорта Фигурное катание

17-летний фигурист Михаил Шайдоров завоевал историческую для Казахстана медаль. Это произошло на юношеском чемпионате мира в Таллине. Vesti.kz подробно рассказывают о юном спортсмене.

В минувшие выходные Шайдоров стал серебряным призером ЮЧМ. Для Казахстана это первая медаль на турнире подобного ранга. Причем успех к казахстанцу пришел после произвольной программы. Перед этим в короткой программе он был только восьмым.

Казахстанец отреагировал на историческую медаль ЧМ по фигурному катанию

После своего выступления казахстанец, являющийся учеником олимпийского чемпиона-1994 Алексея Урманова, заслужил много положительных отзывов. На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) отмечается, что он выдал очень качественный прокат со взрослым контентом.

В частности, Шайдоров выполнил каскад четверной тулуп - тройной тулуп, четверной тулуп, тройной аксель, тройной аксель - ойлер - тройной сальхов. Только четверной лутц в начале программы был недокручен, а также техбригада отметила неясное ребро на тройном флипе. Казахстанец набрал 159,17 балла за произвольную и с общей суммой 234,31 балла поднялся с восьмой позиции после короткой программы на вторую, которая и принесла ему серебро ЮЧМ.

Шайдорова обошел лишь представитель США Илья Малинин, набравший 276,11 балла. Бронзу завоевал японец Тацуя Цубои (233,82).

Казахстанец, выступавший под композицию из фильма "Однажды в Америке", так прокомментировал свой результат:

"У нас была очень сложная подготовка к турниру, я был вынужден тренироваться во время массовых катаний. Но я смог справиться с этим и удовлетворен результатом. После предыдущего чемпионата мира у нас был карантин, и я много времени уделял внеледовой подготовке. Во время пандемии было лишь несколько соревнований, так что я развивался в правильном направлении и показал результат", - сказал фигурист в интервью Olympics.com.

Отметим, что ранее лучшие результаты Казахстана на юниорских чемпионатах мира показывали Денис Тен и Элизабет Турсынбаева. Оба занимали четвертые места.

Накануне Турсынбаева поздравила автора нового для Казахстана достижения с исторической медалью.

"Красавчик, Миша. От всей души поздравляю с завоеванной медалью!" - написала она в сторис своего Instagram.

У Казахстана новая звезда: Шайдоров в 17 лет сотворил историю и заслужил похвалу от МОК. Фото 1

В целом о Шайдорове имеется не так много информации. Известно, что фигурист родился в Алматы. Сейчас спортсмен тренируется в Сочи в команде U Team под руководством вышеупомянутого Урманова.

Спортсмен не так активно ведет свой Instagram - всего восемь публикаций за полгода. В одном из постов он демонстрирует великолепную физическую форму.

В свою очередь, его наставник Урманов у себя в Instagram иногда посвящает посты своему ученику. И, надо сказать, смотреть есть на что. Вот так, например, выглядит идеальный четверной лутц в исполнении Шайдорова.

А вот так выглядят предсезонные прокаты казахстанца.

Что касается результатов, то до последнего успеха в Таллине казахстанец там же в Эстонии занял пятое место на "Чемпионате четырех континентов - 2022". На взрослом чемпионате мира-2021 в Стокгольме он стал лишь 32-м, не сумев отобраться в произвольную программу. А на ЮЧМ-2020 Шайдоров занял 22-е место. Как видим, спустя два года он совершил колоссальный взлет на этом турнире.

К сожалению, в этом году казахстанец не имел возможности заявить о себе на взрослом чемпионате мира, который проходил во Франции. Ему было отказано в визе.

У Казахстана новая звезда: Шайдоров в 17 лет сотворил историю и заслужил похвалу от МОК. Фото 2

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Безусловно, у Шайдорова есть все, чтобы повторить или превзойти успех самого успешного казахстанского фигуриста Дениса Тена, который в 20 лет завоевывал бронзу зимней Олимпиады-2012 в Сочи, а еще раньше становился серебряным призером чемпионата мира-2013 в Лондоне. В 2015-м на ЧМ у него была бронза. Кроме того, золотые награды Тена на Азиатских играх, Универсиаде и "Турнире четырех континентов" также являются ориентиром для Шайдорова.

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Метки:
Шайдоров Михаил Фигурное катание Турсынбаева Элизабет Тен Денис

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