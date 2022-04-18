Казахстанец отреагировал на историческую медаль ЧМ по фигурному катанию

Фигурист Михаил Шайдоров прокомментировал первую в истории Казахстана медаль на чемпионате мира среди юниоров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

17-летний казахстанец занял второе место после произвольной программы на соревнованиях в Таллине (Эстония). Перед этим в короткой программе он стал только восьмым.

"У нас была очень сложная подготовка к турниру, я был вынужден тренироваться во время массовых катаний. Но я смог справиться с этим и удовлетворен результатом. После предыдущего чемпионата мира у нас был карантин, и я много времени уделял внеледовой подготовке. Во время пандемии было лишь несколько соревнований, так что я развивался в правильном направлении и показал результат", - приводит слова Михаила olympics.com.

Напомним, что ранее лучшие результаты Казахстана на юниорских чемпионатах мира показывали Денис Тен и Элизабет Турсынбаева. Оба занимали четвертые места. При этом Турсынбаева высказалась о серебряной медали Шайдорова.

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