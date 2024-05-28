Казахстан? Российская фигуристка решила сменить гражданство

Российская фигуристка Софья Титова сменит спортивное гражданство, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

По информации источника, 15-летняя спортсменка перейдет в сборную Армении. Отмечается, что она уже получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Титова - ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Фигуристка выигрывала этапы юношеского Гран‑при России и была призером первенства Москвы.

Ранее сообщалось, что ФФККР разрешила сменить спортивное гражданство одиночнице Софье Самоделкиной, перешедшей в сборную Казахстана, спортивной паре Екатерина Гейниш - Дмитрий Чигирев (Узбекистан), а также выступающей в танцах на льду Аннабель Морозов (США).

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Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.