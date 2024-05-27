Талантливая фигуристка из России перешла в Казахстан. Теперь она выиграет Олимпиаду?

Историю с переходом 17-летней российской фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана, которая длилась с прошлого года, можно считать законченной. 23 мая Федерация фигурного катания на коньках России удовлетворила запрос Национальной федерации фигурного катания Казахстана на переход спортсменки. О сложностях "трансфера", самой Самоделкиной и зачем она нужна Казахстану, рассказывает корреспондент Vesti.kz.

В начале августа прошлого года в информационном мире фигурного катания взорвалась "бомба": перспективная российская "одиночница", имеющая в своем арсенале так называемые элементы "ультра-си" - наиболее сложные прыжки в фигурном катании: аксель в три с половиной оборота и четверные прыжки (сальхов, тулуп, риттбергер и т.д), Софья Самоделкина неожиданно поменяла гражданство с российского на казахстанское. Причем сделала это не через Федерацию фигурного катания Казахстана, как спортсменка, а на общих основаниях. По причине того, что ее мама родилась и провела часть жизни в Восточно-Казахстанской области, вернула себе гражданство Казахстана.

Слухи о том, что Самоделкина хочет сменить гражданство, ходили в российской инсайдерской среде уже давно. Даже назывались такие страны-претенденты, как Германия и Израиль. И это было неудивительно – фигуристка, которой на момент смены гражданства было лишь 16 лет, считалась одаренной. В 2019 и 2020 годах она дважды была в шаге от подиума на первенстве России среди юниоров, занимая четвертые места, а в финале Кубка России-2020 среди юниоров и вовсе стала первой. В свои 13 лет.

На своем первом взрослом соревновании, чемпионате России-2021 года Софья стала четвертой, сделав в одной произвольной программе три (!!!) четверных прыжка. То, что Самоделкина с такой программой и такими баллами за нее стала лишь четвертой, говорит о высочайшей конкуренции в РФ в одиночном фигурном катании среди женщин, а также о неоднозначных оценках судей. На любом другом первенстве, даже континента или мира, Софья могла бы рассчитывать на первое-второе место. А так, Самоделкину даже не взяли в состав сборной страны. На чемпионате России-2022 Самоделкина заявила самый сложный контент, но допустила ряд грубых ошибок и заняла в итоге катастрофическое 11-е место.

В таких условиях, при спаде формы, чудовищной конкуренции в РФ и, скажем так, отсутствия поддержки в судейском корпусе, смена гражданства для фигуристки напрашивалась. Тем более россиянки не были допущены до международных соревнований. Да и борьбу за участие в Олимпиаде-2026, даже если допустить, что россиянок туда допустят, Самоделкина проигрывала. В итоге фигуристка в ускоренном режиме получила новый паспорт - со следующего сезона Софья будет выступать за Казахстан.

В России многие отнеслись к этому переходу, как к предательству. Ее спортивный тренер и школа ЦСКА отказались тренировать ее и спортсменке пришлось переходить в частную школу Плющенко. Чиновники также были настроены негативно и становилось понятным, что Федерация фигурного катания России будет всячески затормаживать переход спортсменки в Казахстан. В результате ситуация разрешилась только в мае.

Благодаря переходу в Казахстан фигуристка, таким образом, хочет открыть для себя международные старты, в первую очередь, чемпионат мира и Олимпийские игры. Для Казахстана - это, безусловно, отличная находка и возможность, как минимум, благодаря Самоделкиной взять лицензию на Игры 2026 года - без нее это будет сделать практически невозможно. А как максимум - можно попытаться завоевать олимпийскую медаль и, вообще, популяризовать и развить этот вид спорта в Казахстане.

В последнее время дела в казахстанском фигурном катании идут слабовато, особенно, с уходом Элизабет Турсынбаевой все стало очень плохо с женским одиночным катанием. Ни о каком ущербе от перехода Самоделкиной не может быть и речи для страны, это скорее, наоборот, как "глоток свежего воздуха" и попытка реанимировать угасающий вид спорта.

Впрочем, завоевать медали на Олимпиаде-2026 года будет для Самоделкиной архисложно. Нет, фигуристка, безусловно, чрезвычайно талантлива: Самоделкина является девятой одиночницей за всю историю, исполнившей четверной прыжок и первой одиночницей, которая попыталась выполнить четверной тулуп на соревнованиях. Также Софья является второй фигуристкой, сделавшей тройной аксель и четверной сальхов в одной программе.

И дело не в том, что после застоя в соревновательной практике она вернет все свои кондиции. В конце концов, сильный тренерский штаб на что? И дело даже не в том, что в процессе взросления Софье все труднее будут даваться ее коронные прыжки – превращаясь из девушки в женщину, организм будет сопротивляться и, Самоделкина может и не вернуться на свой идеальный уровень.

Нет, главная проблема лежит в другой плоскости – после Дениса Тена и Элизабет Турсынбаевой в Казахстане не было звезд первой величины – котировки, авторитет Казахстанской федерации в мире фигурного катания сейчас низок, а этот вид спорта субъективный, где судейские оценки держатся еще и на престиже страны.

Самоделкиной на первых стартах, безусловно, придется трудно еще и со стороны судей – неадекватно низкие оценки поначалу просто гарантированы. Да и потом не факт, что кто-то из мировых держав фигурного катания захочет поделиться кусочком уже мысленно разделенного пирога олимпийских медалей. За полтора года до Олимпиады нашей федерации нужно предпринять колоссальные усилия для того, чтобы мировое сообщество приняло Самоделкину, как если не суперзвезду, то претендентку на сюрприз, но для этого у нас возможно, мало влияния.