Французский фигурист выступил на этапе Гран-при под песню Димаша Кудайбергена

Французский фигурист Ян Воклен выступил на этапе мирового Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, которое проходит в эти дни в Куршавеле, под композицию казахского певца Димаша Кудайбергена "Кайран Елим". Видео выступления спортсмена опубликовал на своей странице в Instagram отец Димаша Канат Айтбаев, сообщает Tengrinews.kz.

По итогам произвольной программы 17-летний Воклен набрал 112,57 балла и занял четвертое место.

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