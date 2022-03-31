13-летняя фигуристка исполнила сложный прыжок олимпийской чемпионки

13-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова исполнила на тренировке один из самых сложных прыжков - флип в четыре оборота, сообщает Р-Спорт.

В сезоне-2020/21 Двоеглазова, занимающаяся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, выиграла первенство России среди фигуристок младшего возраста.

Четверной флип на соревнованиях из российских фигуристок исполняли олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова и серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова.

Тутберидзе - лучший тренер по итогам премии Международного союза конькобежцев (2020). Подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову и многих других известных фигуристок.