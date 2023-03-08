Казахстан завоевал медаль на чемпионате Азии по фехтованию

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Вчера 23:18
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Казахстанские спортсмены завоевали бронзовую медаль на чемпионате Азии по фехтованию среди юниоров в Такшенте (Узбекистан), передает пресс-служба Федерации фехтования.

Команда юниоров-саблистов в составе Бексултана Абжала, Куаныша Эргашбая, Нурсата Айтмырзы и Кайназара Нуркатулы поднялась на третью ступень пьедестала почета.

В полуфинале казахстанцы проиграли победителям - хозяевам турнира сборной Узбекистана со счетом 29:45, но подтвердили свое право на бронзу в сражении за третье место со сборной Японии (45:37).

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