Казахстан завоевал медаль на чемпионате Азии по фехтованию

Казахстанские спортсмены завоевали бронзовую медаль на чемпионате Азии по фехтованию среди юниоров в Такшенте (Узбекистан), передает пресс-служба Федерации фехтования.

Команда юниоров-саблистов в составе Бексултана Абжала, Куаныша Эргашбая, Нурсата Айтмырзы и Кайназара Нуркатулы поднялась на третью ступень пьедестала почета.

В полуфинале казахстанцы проиграли победителям - хозяевам турнира сборной Узбекистана со счетом 29:45, но подтвердили свое право на бронзу в сражении за третье место со сборной Японии (45:37).