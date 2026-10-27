Казахстан лишили финала ЧМ-2026 по борьбе

Казахстанская спортсменка Зейнеп Баянова остановилась в шаге от финала чемпионата мира по женской борьбе, который проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

В полуфинальной схватке весовой категории до 50 килограммов она встретилась с представительницей Индии Нилам. Поединок завершился победой индийской спортсменки со счётом 7:3.

Теперь Баянова продолжит борьбу за бронзовую медаль мирового первенства. Схватка за бронзу состоится завтра, 28 октября.

Добавим, что Нилам поборется за золото с японкой Юи Сусаки.