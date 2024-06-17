Звездный вундеркинд VS легенда: игроки с 25-летней разницей в возрасте встретятся на Евро-2024?

16-летний испанский вингер Ламин Ямаль переписал историю чемпионатов Европы по футболу, дебютировав на Евро-2024 в столь юном возрасте. Более того, игрок "Барселоны" отметился важной голевой передачей в матче первого тура группового этапа против Хорватии (3:0).

И если за игрой самого молодого футболиста турнира мы уже наблюдали, то за выступлением самого возрастного игрока - португальца Пепе - нам еще предстоит последить. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о невероятной разнице в возрасте между восходящей звездой испанцев и легендой португальцев.

Сборная Португалии свой первый матч проведет в ночь со вторника на среду. В полночь по казахстанскому времени команда встретится с соперниками из Чехии.

Опытнейшему защитнику Пепе уже 41 год, но он продолжает играть важную роль как в клубе, так и в сборной Португалии. В это сложно поверить, но между ним и Ямалем почти 25 лет разницы!

Когда будущая звезда сборной Испании только появилась на свет, Пепе уже было 24 года. К тому моменту защитник провел 150 матчей за "Маритиму" и "Порту" на взрослом уровне и забил 11 мячей, в том числе 18 встреч и два гола в Лиге чемпионов.

За сборную, на тот момент, Пепе еще не дебютировал, это случилось уже тогда, когда Ямалю было четыре месяца.

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13 июля 2007 года родился Ламин, а за три дня до этого, 10 июля 2007 года, Пепе совершил главный переход в своей игровой карьере. Защитник был продан из "Порту" в мадридский "Реал" за 30 миллионов евро.

Представьте себе, 12 июля Пепе был презентован на "Сантьяго Бернабеу". Ямаля тогда еще не было в этом мире, ведь он родился только на следующие сутки.

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Отметим, что встреча между Пепе и Ямалем на Евро-2024 возможна уже в 1/8 финала турнира. Но это маловероятно, так как для этого кому-то из команд нужно занять третье место в своем квартете и заслужить право на продолжение турнира, а другой сборной нужно выиграть свою группу. Маловероятно, так как и испанцы, и португальцы являются главными фаворитами своих квартетов.

Но дальше, при удачном стечении обстоятельств, Испания и Португалия могут сыграть друг с другом в более поздних стадиях. И было бы очень интересно увидеть в действии дуэль самого юного и самого возрастного игроков Евро-2024.

Напомним, что сборная Испании выступает в группе B с командами Италии, Албании и Хорватии. Что касается португальской дружины, то она сыграет с Чехией, Турцией и Грузией.

Фото: ФК "Реал Мадрид"©️