Второй тур Евро-2024: где смотреть матч Шотландия - Швейцария

Сегодня, 19 июня, в Германии состоится еще один матч группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу между сборными Шотландии и Швейцарии, передают Vesti.kz.

Встреча второго тура группы A состоится в Кельне на стадионе "Райн-Энерги" и начнется в 00:00 по времени Астаны. Ее обслужит словацкий судья Иван Кружляк. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

В первом туре шотландцы крупно уступили Германии (1:5), а швейцарцы обыграли Венгрию (3:1).

Второй тур Евро-2024: где смотреть матч Хорватия - Албания

Напомним результаты всех матчей первого тура:

группа А: Германия - Шотландия - 5:1, Венгрия - Швейцария - 1:3;

группа B: Испания - Хорватия - 3:0, Италия - Албания - 2:1;

группа C: Словения - Дания - 1:1, Сербия - Англия - 0:1;

группа D: Польша - Нидерланды - 1:2, Австрия - Франция - 0:1;

группа Е: Румыния - Украина - 3:0, Бельгия - Словакия - 0:1;

группа F: Турция - Грузия - 3:1, Португалия - Чехия - 2:1.

Второй тур Евро-2024: где смотреть матч Германия - Венгрия