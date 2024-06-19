Второй тур Евро-2024: где смотреть матч Хорватия - Албания

Сегодня, 19 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу в Германии сыграют Хорватия - Албания, передают Vesti.kz.
Встреча второго тура квартета B пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион" и начнется в 18:00 по времени Астаны. Ее обслужит рефери из Франции Франсуа Летесье. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Результаты матчей первого тура:
группа А: Германия - Шотландия - 5:1, Венгрия - Швейцария - 1:3;
группа B: Испания - Хорватия - 3:0, Италия - Албания - 2:1;
группа C: Словения - Дания - 1:1, Сербия - Англия - 0:1;
группа D: Польша - Нидерланды - 1:2, Австрия - Франция - 0:1;
группа Е: Румыния - Украина - 3:0, Бельгия - Словакия - 0:1;
группа F: Турция - Грузия - 3:1, Португалия - Чехия - 2:1.
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