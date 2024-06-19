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Второй тур Евро-2024: где смотреть матч Германия - Венгрия

Второй тур Евро-2024: где смотреть матч Германия - Венгрия
©facebook.com/DFBTeamEN

Сегодня, 19 июня, в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу встретятся Германия - Венгрия, передают Vesti.kz.

Матч группы A состоится в Штутгарте на стадионе "МХП-Арена" и начнется в 21:00 по времени Астаны. Встречу обслужит нидерландский судья Данни Маккели. Игру в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

Перед этим противостоянием Германия лидирует в таблице, набрав 3 очка, тогда как Венгрия без набранных очков находится на третьей строчке.

Отметим, что на этом континентальном турнире был установлен новый рекорд, подробности - тут.

Второй тур Евро-2024: где смотреть матч Хорватия - Албания

Напомним результаты матчей первого тура:

группа А: Германия - Шотландия - 5:1, Венгрия - Швейцария - 1:3;

группа B: Испания - Хорватия - 3:0, Италия - Албания - 2:1;

группа C: Словения - Дания - 1:1, Сербия - Англия - 0:1;

группа D: Польша - Нидерланды - 1:2, Австрия - Франция - 0:1;

группа Е: Румыния - Украина - 3:0, Бельгия - Словакия - 0:1;

группа F: Турция - Грузия - 3:1, Португалия - Чехия - 2:1.

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Метки:
Германия Венгрия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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