Вратарь сборной Грузии вошел в историю Евро

Сборная Грузии набрала первое историческое очко на чемпионате Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

Во втором туре группы F грузины сыграли вничью с Чехией (1:1).

Лучшим игроком встречи был признан вратарь грузинской команды Георгий Мамардашвили.

Голкипер "Валенсии" совершил 11 сейвов. По данным Opta, это лучший результат на Евро с момента выступления Шея Гивена на Евро-2012 в матче против Испании, где он также совершил 11 сейвов.

Единственный случай с большим количеством сейвов на Евро принадлежит латвийскому вратарю Александру Колинько, который в 2004 году отразил 12 ударов в игре против Нидерландов.

Добавим, что чехи в этом матче нанесли 12 ударов створ ворот сборной Грузии, что что стало рекордным показателем с 1980 года для команды, не сумевшей выиграть матч на чемпионате Европы.