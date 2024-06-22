Сборная Чехии установила бесполезный рекорд на Евро-2024

Сборная Чехии стала автором рекорда на Евро-2024 сообщают Vesti.kz со ссылкой на аналитический портал Opta Sports.

В матче группового этапа турнира в рамках квартета F чехи нанесли 12 ударов в створ ворот сборной Грузии, что стало рекордным показателем с 1980 года для команды, не сумевшей выиграть матч на чемпионате Европы.

Из этого количества ударов только один у чехов достиг цели: на 59-й минуте Патрик Шик сравнял счет после розыгрыша углового. Встреча в Гамбурге завершилась со счетом 1:1.

Напомним, что в первом туре сборная Чехии ведя в счете уступила команде Португалии - 1:2, а Грузия уступила Турции - 1:3.

В следующем туре чехи сыграют с Турцией, а Грузия с Португалией. Оба матча пройдут в ночь с 26 на 27 июня.