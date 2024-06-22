Сборную Грузии оставили без победы в матче Евро-2024

Сборные Грузии и Чехии провели матч второго тура группового этапа Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Матч на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге завершился со счетом 1:1.

Первый раз мяч побывал в воротах на 23-й минуте: Адам Гложек переиграл Горгия Мамардашвили. Однако немецкий арбитр Даниэль Зиберт отменил гол из-за нарушения правил.

Грузины ответили на это мячом Жоржа Микаутадзе, забитого на четвертой добавленной к первому тайму минуте. Он отличился с пенальти, который был назначен за игру рукой чешского защитника Ладислава Кречи в своей штрафной.

Впрочем, чехи сумели сравнять счет на 59-й минуте. Забитым голом после розыгрыша углового отметился Патрик Шик.

Напомним, что в первом туре сборная Чехии ведя в счете уступила команде Португалии - 1:2, а Грузия уступила Турции - 1:3.

В следующем туре чехи сыграют с Турцией, а Грузия с Португалией. Оба матча пройдут в ночь с 26 на 27 июня.

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