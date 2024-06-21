Свадьбу остановили ради просмотра матча Евро-2024

В соцсетях набирает популярность видеоролик со свадьбы фанатов сборной Грузии, которая дебютировала на чемпионате Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

Торжество не помешало собравшимся гостям насладиться матчем группового этапа Евро-2024 с участием национальной команды. Сборная Грузии в первой игре уступила команде Турции - 3:1, но на видео попал момент со взятием ворот Жоржем Микаутадзе.

"Свадьба свадьбой, но футбол кто будет смотреть?" - иронично комментирует видео автор.

В оставшихся матчах группы F грузины сыграют против Чехии (22 июня) и Португалии (26 июня).