Сборная Грузии забила исторический гол на Евро-2024

Сборная Грузии отметилась дебютным голом на первом для себя чемпионате Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.
Грузины отличились в матче группы F против Турции, который в проходит в Дортмунде. Автором исторического гола стал Жорж Микаутадзе, пробивший в ближний угол на 32-й минуте.
Перед этим команда Турции вышла вперед после гола Мерта Мюлдюра на 25-й минуте. При этом на аргентинский арбитр Факундо Тельо отменил из-за офсайда гол Кенана Йылдыза, который был забит на 27-й минуте.
Отметим, что в этом же квартете выступают команды Португалии и Чехии. Их матч начнется в 00:00 по казахстанскому времени.
🇬🇪 Georgia's XI 📋#EURO2024 | #TURGEO pic.twitter.com/8Rvtv222JS— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 18, 2024
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