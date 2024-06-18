Сборная Грузии забила исторический гол на Евро-2024

Сборная Грузии отметилась дебютным голом на первом для себя чемпионате Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

Грузины отличились в матче группы F против Турции, который в проходит в Дортмунде. Автором исторического гола стал Жорж Микаутадзе, пробивший в ближний угол на 32-й минуте.

Перед этим команда Турции вышла вперед после гола Мерта Мюлдюра на 25-й минуте. При этом на аргентинский арбитр Факундо Тельо отменил из-за офсайда гол Кенана Йылдыза, который был забит на 27-й минуте.

Отметим, что в этом же квартете выступают команды Португалии и Чехии. Их матч начнется в 00:00 по казахстанскому времени.