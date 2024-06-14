Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024

Компания Opta провела симуляции матчей чемпионата Европы-2024 по футболу, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, и назвала победителя континентального турнира, передают Vesti.kz.

По данным суперкомпьютера, сборная Франции является главным фаворитом Евро. Шансы на ее победу оцениваются в 18,4 процента.

В топ-3 также входят Англия (17,9) и Германия (14,5).

Дебют мечты? Шесть игроков могут провести первые матчи за сборную на Евро-2024

©theanalyst.com

Евро стартует в ночь с 14 на 15 июня. В первом матче встретятся сборные Германии и Шотландии. Начало - в 00:00 по времени Астаны. С ориентировочными составами команд можно ознакомиться здесь.

Евро-2024: где смотреть матч открытия Германия - Шотландия