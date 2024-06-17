Супергол звезды "Реала" принес Англии победу над Сербией на Евро-2024

Сборная Англии одержала победу над Сербией на чемпионате Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча группы С прошла в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена". Англичане выиграли со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал 20-летняя звезда мадридского "Реала" Джуд Беллингем. На 13-й минуте полузащитник получил мяч в штрафной и забил супергол головой под перекладину.
📢 Juuuude 🦁#EURO2024 | #SRBENG pic.twitter.com/d5ZgGOyDUP— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024
Напомним, Евро-2024 проходит в Германии. В группе С, помимо Англии и Сербии, также играют команды Дании и Словении, который сыграли между собой вничью. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.
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