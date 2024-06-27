Стали известны все неудачники Евро-2024

На чемпионате Европы-2024 завершился групповой этап турнира. В плей-офф турнира прошли 16 команд из 24, сообщают Vesti.kz.
Выбыли из турнира следующие команды:
Венгрия (3 очка);
Шотландия (1);
Хорватия (2);
Албания (1);
Сербия (2);
Польша (1);
Украина (4);
Чехия (1).
Венгрия до последнего дня сохраняла шансы выйти в 1/8 финала, однако в итоге не сумела попасть в четверку лучших команд, ставших третьими.
Евро-2024: кто с кем сыграет в 1/8 финала
Евро-2024 проходит в Германии и продлится до 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.
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