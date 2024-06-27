Стали известны все неудачники Евро-2024

На чемпионате Европы-2024 завершился групповой этап турнира. В плей-офф турнира прошли 16 команд из 24, сообщают Vesti.kz.

Выбыли из турнира следующие команды:

Венгрия (3 очка);

Шотландия (1);

Хорватия (2);

Албания (1);

Сербия (2);

Польша (1);

Украина (4);

Чехия (1).

Венгрия до последнего дня сохраняла шансы выйти в 1/8 финала, однако в итоге не сумела попасть в четверку лучших команд, ставших третьими.

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Евро-2024 проходит в Германии и продлится до 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.

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