Сколько экс-игроков КПЛ будет на Евро-2024? Один из них отказался от вызова в сборную

С 14 июня по 14 июля состоится главное футбольное событие этого лета - чемпионат Европы-2024 в Германии. 24 национальные сборные поборются за звание сильнейшей команды континента. Среди участников будут и бывшие футболисты клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о них подробнее.

Так, в группе А будет представлена сборная Венгрии. Соперничать им предстоит с Германией, Шотландией и Швейцарией. В окончательный список игроков сборной попал и 30-летний экс-полузащитник "Астаны" Ласло Кляйнхайслер.

Для хавбека это будет третий по счету чемпионат Европы. В 2016-м он принял участие в двух играх, поучаствовал в одном взятии ворот, а в 2020-м (фактически - в 2021-м) провел три встречи на групповой стадии.

Теперь футболист, права на которого принадлежат греческому "Панатинаикосу", постарается помочь своей сборной на третьем Евро. К текущему моменту у него 49 матчей за национальную команду, в которых он забил три гола.

В квартете С примет участие сборная Сербии. Ее оппонентами по групповой стадии станут команды Англии, Дании и Словении. 29-летний экс-полузащитник "Астаны" Неманья Максимович попал в окончательный список.

Любопытно, что с 1 июля он станет одноклубником Кляйнхайслера в "Панатинаикосе". При этом в "Астане" их пути не пересеклись, так как серб играл за столичный клуб с 2015 по 2017 годы, а венгр - с 2017 по 2019-е.

В конце 2022-го Неманья сыграл три матча на ЧМ-2022, и теперь для него это второй крупный международный турнир и дебютное Евро. За плечами хавбека 48 матчей за сборную Сербии. Будет интересно понаблюдать за ним на грядущем первенстве.

В группе F сыграют дебютанты чемпионатов Европы - сборная Грузии. Им предстоит встретиться с соперниками из Португалии, Турции и Чехии. В состав сборной изначально вошли три бывших игрока клубов КПЛ, но 38-летний экс-хавбексам отказался от вызова, уступив место молодым.

Зато за сборную могут сыграть 29-летний экс-защитник "Иртыша" Лаша Двали, а также 32-летний экс-полузащитник "Тобола" Ника Квеквескири.

На счету Двали из кипрского АПОЭЛа 31 матч за сборную и один гол. Что касается представителя польского "Леха" Квеквескири, то он провел 59 игр за национальную дружину. Как и Кляйнхайслер с Максимовичем, Ника может провести юбилейный матч за сборную на Евро-2024.

Отметим, что трансферная стоимость Максимовича составляет шесть миллионов, Кляйнхайслера - 1,5 миллиона, Двали - 900 тысяч, а Квеквескири - 600 тысяч евро.